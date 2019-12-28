Type1 написав:Добрый день. Хочу вывести деньги с Хочукартки в нал. так, чтобы задолженность была в грейсе. Можно это сделать переводом на зарплатную онлайн с комиссией 3% +15грн Или переводом на зарплатную через банкомат 1,5% + 5 грн
Я во втором случае точно буду в грейсе?
Снятие нала в авале не попадает в грейс.
* Пільговий період застосовується до безготівкових операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та/або мережі Інтернет з використанням платіжної картки та діє з дати проведення операції до найближчої дати розрахунку процентів (нарахування процентів проводиться банком не раніше 25 числа кожного місяця) та далі до 20 числа наступного місяця включно (за умови погашення використаної суми ліміту у зазначений період). (Приклад: дата безготівкової оплати товару – 26.07, найближча дата розрахунку процентів – 25.08, строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 20.09 (57 днів).
Да вот я вчера в процессе обсуждения колл-центру этот вопрос задал, мне сказали, что будет льготный период. А вот сегодня думаю, что где-то затаился подвох. Спасибо, что подтвердили мои опасения
0. 5 декабря 2019 Открыл вклад Универсальный Бессрочный, со свободным пополнением/снятием 1. 27 декабря пополнил 2. 29 декабря захотел снять часть, операция не проходит 3. Звоню на горячую линию — говорят что вы ФОП и надо лично явится/позвонить в отделение в рабочий день, потому что счет как то заблокирован
Оставили без денег на Новый Год. Чувствую себя морально подавленным. Хочу свои деньги и "сорри бонус"
P.S. Номер счета вижу в кабинете налогоплательщика
Stringer А все таки, как начать разбирательства? Вот, было на ветке Ощада, подойдет в моем случае?
У разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги вкладника про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів тощо) (далі - вимога) банк зобов'язаний:
прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі вкладнику письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб банку;
взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.
Банк зобов'язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу. Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку".
Поэтому советую Вам, ссылаясь на пункт 3.3 этого Положения, составить в произвольной форме требование к банку в двух экземплярах (один с отметкой себе) о возврате вклада, в котором указать весь алгоритм действий банка по пункту 3.3, в том числе, акцентируя особенное внимание на выдаче Вам письменного уведомления о ненадлежащем исполнении Вашего требования с указанием причины и о взятии этого требования на учет по внебалансовому счету.
Я думаю, что они быстрей будут шевелиться, если Ваши доллары будут висеть у них на внебалансовом счете.