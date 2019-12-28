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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 16:33
kianushkolosov написав:
потому что счет как то заблокирован
для начала разобраться что за "как то"
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