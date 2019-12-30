для начала разобраться что за "как то"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 16:33
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:16
блокировка
На ГЛ сказали, что при открытии не поставил галочку что являюсь ФОП (странно, я обычно ставлю, может в тот раз не разобрался) поэтому и блок
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:17
Перевод на валю
Никогда не имел дел с авалем, а тут надо срочно кинуть на их карту 1к. Подскажите, пожалуйста, есть ли вариант без комиса, если в наличии Уни привата, блэк альфы, плативка, депозитка скунса, видсоточка+...Спасибо.
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:30
Re: Райффайзен Банк Аваль
Без комиса пополняются голды и кредитки с сайта Вали. Например, с БИНом 414951, 548658. Пробуйте, свой комис Валя рисует до подтверждения.
Ахтунг! Карты Алки может лочить их фрод-контроль
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:38
С депозитки скунса бесплатный манисенд из приложения.
Можно её там же манисендом и пополнить с другой карты, например глобуса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:39
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:42
Конвертор шаблона
Пестня!
У Вали работает конвертор шаблонов в ИБАН.
Вот так вот просто и тихо. Крассота
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:49
Валя підтверджує реноме зручної транзитної банки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:02
Re: Райффайзен Банк Аваль
Да, шикарная опербанка с приемлемым условно-бесплатным обслуживанием.
Еще бы кэшбек нормальный для кредиток и была бы платежной банкой.
Ну а как депо-банку её, похоже, воспринимают только "свои" клиенты. Я тут более 10К/мес на Унив-ом и не держу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:53
Куди подівся скажений фін. мон.?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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