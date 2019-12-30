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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 661662663664>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 644
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 644
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:33

  kianushkolosov написав: потому что счет как то заблокирован

для начала разобраться что за "как то"
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:16

блокировка

На ГЛ сказали, что при открытии не поставил галочку что являюсь ФОП (странно, я обычно ставлю, может в тот раз не разобрался) поэтому и блок
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:17

Перевод на валю

Никогда не имел дел с авалем, а тут надо срочно кинуть на их карту 1к. Подскажите, пожалуйста, есть ли вариант без комиса, если в наличии Уни привата, блэк альфы, плативка, депозитка скунса, видсоточка+...Спасибо.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:30

Re: Райффайзен Банк Аваль

Без комиса пополняются голды и кредитки с сайта Вали. Например, с БИНом 414951, 548658. Пробуйте, свой комис Валя рисует до подтверждения.
Ахтунг! Карты Алки может лочить их фрод-контроль
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:38

  patrikk написав:Никогда не имел дел с авалем, а тут надо срочно кинуть на их карту 1к. Подскажите, пожалуйста, есть ли вариант без комиса, если в наличии Уни привата, блэк альфы, плативка, депозитка скунса, видсоточка+...Спасибо.

С депозитки скунса бесплатный манисенд из приложения.
Можно её там же манисендом и пополнить с другой карты, например глобуса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:39

  clientage написав:Без комиса пополняются голды и кредитки с сайта Вали. Например, с БИНом 414951, 548658. Пробуйте, свой комис Валя рисует до подтверждения.
Ахтунг! Карты Алки может лочить их фрод-контроль

Спасибо. Карта Вали оказалась пенсионной 414997...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:42

Конвертор шаблона

Пестня!
У Вали работает конвертор шаблонов в ИБАН.
Вот так вот просто и тихо. Крассота :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:49

  clientage написав:Пестня!
У Вали работает конвертор шаблонов в ИБАН.
Вот так вот просто и тихо. Крассота :wink:

Валя підтверджує реноме зручної транзитної банки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:02

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Квесторе_поверніться написав:Валя підтверджує реноме зручної транзитної банки.

Да, шикарная опербанка с приемлемым условно-бесплатным обслуживанием.
Еще бы кэшбек нормальный для кредиток и была бы платежной банкой.
Ну а как депо-банку её, похоже, воспринимают только "свои" клиенты. Я тут более 10К/мес на Унив-ом и не держу :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:53

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Пестня!
У Вали работает конвертор шаблонов в ИБАН.
Вот так вот просто и тихо. Крассота :wink:

Валя підтверджує реноме зручної транзитної банки.

Куди подівся скажений фін. мон.?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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