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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:15
klug написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Пестня!
У Вали работает конвертор шаблонов в ИБАН.
Вот так вот просто и тихо. Крассота
Валя підтверджує реноме зручної транзитної банки.
Куди подівся скажений фін. мон.?
Ну после намека на финмон с заполнением уточненной анкеты, мне порекомендовали перейти на Престиж и дали персмена. Ну и кредитку я у них выцыганил
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 31 гру, 2019 16:38
clientage написав:
Ну после намека на финмон с заполнением уточненной анкеты, мне порекомендовали перейти на Престиж и дали персмена. Ну и кредитку я у них выцыганил
то ви на Престижі, бо склалось враження, що на активному?
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Додано: Вів 31 гру, 2019 16:46
balance написав: clientage написав:
Ну после намека на финмон с заполнением уточненной анкеты, мне порекомендовали перейти на Престиж и дали персмена. Ну и кредитку я у них выцыганил
то ви на Престижі, бо склалось враження, що на активному?
При переходе на Престиж карты от Активного сохраняются
... делайте хоть что-нибудь!
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