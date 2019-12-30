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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:15
klug написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Пестня!
У Вали работает конвертор шаблонов в ИБАН.
Вот так вот просто и тихо. Крассота
Валя підтверджує реноме зручної транзитної банки.
Куди подівся скажений фін. мон.?
Ну после намека на финмон с заполнением уточненной анкеты, мне порекомендовали перейти на Престиж и дали персмена. Ну и кредитку я у них выцыганил
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 31 гру, 2019 16:38
clientage написав:
Ну после намека на финмон с заполнением уточненной анкеты, мне порекомендовали перейти на Престиж и дали персмена. Ну и кредитку я у них выцыганил
то ви на Престижі, бо склалось враження, що на активному?
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Додано: Вів 31 гру, 2019 16:46
balance написав: clientage написав:
Ну после намека на финмон с заполнением уточненной анкеты, мне порекомендовали перейти на Престиж и дали персмена. Ну и кредитку я у них выцыганил
то ви на Престижі, бо склалось враження, що на активному?
При переходе на Престиж карты от Активного сохраняются
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:10
мене більше цікавить як виконати умови по престижному з найбільшою для себе вигодою, може гуру знає які лайфхаки?))
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:43
balance написав:
мене більше цікавить як виконати умови по престижному з найбільшою для себе вигодою
Пополнить с дебетки кредитку по внутрибанку на 15К/мес
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:51
clientage написав: balance написав:
мене більше цікавить як виконати умови по престижному з найбільшою для себе вигодою
Пополнить с дебетки кредитку по внутрибанку на 15К/мес
ну десь по тій схемі і працюю))але щось 0.8 кешбеку по ревардс від платінум кредитки не дуже тішать на фоні того, що пропонують конкуренти. Fishback вигідніше в цьому плані?
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:55
balance написав:
Fishback вигідніше в цьому плані?
Мне не понравилась Фишка
Я юзаю Фишку от Окко с ОккоПэем (до -3.5грн/л) и картами от Симы, Таси и Идеи с нормальным КБ до 5%. Так веселее выходит
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 31 гру, 2019 18:01
clientage написав: balance написав:
Fishback вигідніше в цьому плані?
Мне не понравилась Фишка
Я юзаю Фишку от Окко с ОккоПэем (до -3.5грн/л) и картами от Симы, Таси и Идеи с нормальным КБ до 5%. Так веселее выходит
так ото ж бо й воно))але 15к потрібно з тієї ж кредитки "освоювати"...
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