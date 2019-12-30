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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 661662663664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 644
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 644
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:15

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Пестня!
У Вали работает конвертор шаблонов в ИБАН.
Вот так вот просто и тихо. Крассота :wink:

Валя підтверджує реноме зручної транзитної банки.

Куди подівся скажений фін. мон.?

Ну после намека на финмон с заполнением уточненной анкеты, мне порекомендовали перейти на Престиж и дали персмена. Ну и кредитку я у них выцыганил :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:38

  clientage написав:Ну после намека на финмон с заполнением уточненной анкеты, мне порекомендовали перейти на Престиж и дали персмена. Ну и кредитку я у них выцыганил :)
то ви на Престижі, бо склалось враження, що на активному?
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:46

  balance написав:
  clientage написав:Ну после намека на финмон с заполнением уточненной анкеты, мне порекомендовали перейти на Престиж и дали персмена. Ну и кредитку я у них выцыганил :)
то ви на Престижі, бо склалось враження, що на активному?

При переходе на Престиж карты от Активного сохраняются :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29933
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:10

  clientage написав:
  balance написав:
  clientage написав:Ну после намека на финмон с заполнением уточненной анкеты, мне порекомендовали перейти на Престиж и дали персмена. Ну и кредитку я у них выцыганил :)
то ви на Престижі, бо склалось враження, що на активному?

При переходе на Престиж карты от Активного сохраняются :wink:
мене більше цікавить як виконати умови по престижному з найбільшою для себе вигодою, може гуру знає які лайфхаки?))
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:43

Re: Райффайзен Банк Аваль

  balance написав:мене більше цікавить як виконати умови по престижному з найбільшою для себе вигодою

Пополнить с дебетки кредитку по внутрибанку на 15К/мес :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:51

  clientage написав:
  balance написав:мене більше цікавить як виконати умови по престижному з найбільшою для себе вигодою

Пополнить с дебетки кредитку по внутрибанку на 15К/мес :wink:
ну десь по тій схемі і працюю))але щось 0.8 кешбеку по ревардс від платінум кредитки не дуже тішать на фоні того, що пропонують конкуренти. Fishback вигідніше в цьому плані?
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

  balance написав:Fishback вигідніше в цьому плані?

Мне не понравилась Фишка
Я юзаю Фишку от Окко с ОккоПэем (до -3.5грн/л) и картами от Симы, Таси и Идеи с нормальным КБ до 5%. Так веселее выходит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:01

  clientage написав:
  balance написав:Fishback вигідніше в цьому плані?

Мне не понравилась Фишка
Я юзаю Фишку от Окко с ОккоПэем (до -3.5грн/л) и картами от Симы, Таси и Идеи с нормальным КБ до 5%. Так веселее выходит :)
так ото ж бо й воно))але 15к потрібно з тієї ж кредитки "освоювати"...
balance
 
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