|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:45
clientage написав:
Пестня!
У Вали работает конвертор шаблонов в ИБАН.
Вот так вот просто и тихо. Крассота
У меня еще месяц+ назад работал.
но в ручном режиме
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4928
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1482 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36609
|4509916
|
|
|80256
|9474686
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16931
|2404026
|