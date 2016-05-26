У меня еще месяц+ назад работал.
но в ручном режиме
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:45
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:31
Кредитка 100 днів
Валя д*ра. Виплатила кешбек 200 грн, а не врахувала його в мінімальний платіж. При чому до 20 числа ІБ показував сплачений мінімальний платіж, а 26 нарахували проценти і прострочку. Гарячка пояснює це "технічною неможливістю" погашення мінімального платежу за рахунок кешбеку. Вперше таке бачу!!! (Міха, Алла, скунс, тас всі враховують). Кароч Д*РА! Виплачені 200 грн зараз забере процентами!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:35
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:27
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