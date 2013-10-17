У меня еще месяц+ назад работал.
но в ручном режиме
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:45
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:31
Кредитка 100 днів
Валя д*ра. Виплатила кешбек 200 грн, а не врахувала його в мінімальний платіж. При чому до 20 числа ІБ показував сплачений мінімальний платіж, а 26 нарахували проценти і прострочку. Гарячка пояснює це "технічною неможливістю" погашення мінімального платежу за рахунок кешбеку. Вперше таке бачу!!! (Міха, Алла, скунс, тас всі враховують). Кароч Д*РА! Виплачені 200 грн зараз забере процентами!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:35
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:27
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 08 січ, 2020 11:15
SmartTravel
А какой примерно получается процент кешбека по SmartTravel, если менять на сертификаты Сильпо, например?
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:27
Додано: Чет 09 січ, 2020 22:19
Валя сделала бота для бизнес-абонентов, но чьи-то кривые руки что-то недопилили.
Вітаємо у Raiffeisen Business Concierge.
Виберіть мову спілкування, реєструйтеся в боті та користуйтеся всіма привілеями від VISA.
Просит номер телефона, присылает пароль, но пароль всегда неправильный.
Додано: Нед 12 січ, 2020 07:03
вклад Универсальный
Вчера пришла информация от Банка,про изменения в % ставке по вкладу при разных пакетах услуг
никому не верю
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:43
Re: Райффайзен Банк Аваль
Подскажите, пожалуйста, по пакету престиж.
Там нужно выбрать визу или мастер и в зависимости от этого будет или лаунж или смартревел?
Или будут карты обоих брендов?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:07
раніше давали дві карти на шару, а зараз здається тільки віза входить у вартість пакету, а за мастеркард треба 800 грн заплатити
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