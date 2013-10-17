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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 662663664665

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 645
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 645
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:45

  clientage написав:Пестня!
У Вали работает конвертор шаблонов в ИБАН.
Вот так вот просто и тихо. Крассота :wink:


У меня еще месяц+ назад работал.
но в ручном режиме :D
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:31

Кредитка 100 днів

Валя д*ра. Виплатила кешбек 200 грн, а не врахувала його в мінімальний платіж. При чому до 20 числа ІБ показував сплачений мінімальний платіж, а 26 нарахували проценти і прострочку. Гарячка пояснює це "технічною неможливістю" погашення мінімального платежу за рахунок кешбеку. Вперше таке бачу!!! (Міха, Алла, скунс, тас всі враховують). Кароч Д*РА! Виплачені 200 грн зараз забере процентами! :lol:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:35

https://www.anekdot.ru/id/614277/
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:27

  v57 написав:https://www.anekdot.ru/id/614277/

нічого, крокодил теж з зубами :mrgreen:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 11:15

SmartTravel

А какой примерно получается процент кешбека по SmartTravel, если менять на сертификаты Сильпо, например?
hv
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:27

  hv написав:А какой примерно получается процент кешбека по SmartTravel, если менять на сертификаты Сильпо, например?


7200 миль = 500 грн. Сильпо, т.е. примерно 0,7%
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:19

Валя сделала бота для бизнес-абонентов, но чьи-то кривые руки что-то недопилили.

Вітаємо у Raiffeisen Business Concierge.
Виберіть мову спілкування, реєструйтеся в боті та користуйтеся всіма привілеями від VISA.

Просит номер телефона, присылает пароль, но пароль всегда неправильный.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 07:03

вклад Универсальный

Вчера пришла информация от Банка,про изменения в % ставке по вкладу при разных пакетах услуг
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:43

Re: Райффайзен Банк Аваль

Подскажите, пожалуйста, по пакету престиж.

Там нужно выбрать визу или мастер и в зависимости от этого будет или лаунж или смартревел?
Или будут карты обоих брендов?

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renegade
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:07

  renegade написав:Подскажите, пожалуйста, по пакету престиж.

Там нужно выбрать визу или мастер и в зависимости от этого будет или лаунж или смартревел?
Или будут карты обоих брендов?

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
раніше давали дві карти на шару, а зараз здається тільки віза входить у вартість пакету, а за мастеркард треба 800 грн заплатити
balance
 
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