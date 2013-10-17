|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 06:03
balance написав: renegade написав:
Подскажите, пожалуйста, по пакету престиж.
Там нужно выбрать визу или мастер и в зависимости от этого будет или лаунж или смартревел?
Или будут карты обоих брендов?
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
раніше давали дві карти на шару, а зараз здається тільки віза входить у вартість пакету, а за мастеркард треба 800 грн заплатити
Пакет удобный,вот только надолго ли такие условия?
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11859
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|38005
|4640545
|
|
|242
|45292
|
|
|15346
|2120070
|
|