balance написав:раніше давали дві карти на шару, а зараз здається тільки віза входить у вартість пакету, а за мастеркард треба 800 грн заплатити
Пакет удобный,вот только надолго ли такие условия?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 06:03
Пакет удобный,вот только надолго ли такие условия?
никому не верю
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:24
И лаунж и смарттревел привязаны к визе, раньше давали и визу и мастер бесплатно, как сейчас не знаю.
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:50
Re: Райффайзен Банк Аваль
Мастер нужен для входа в лаунжи мастера. Но как показывает практика - за пределами лаунжа свежего воздуха больше.
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