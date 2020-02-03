balance написав:раніше давали дві карти на шару, а зараз здається тільки віза входить у вартість пакету, а за мастеркард треба 800 грн заплатити
Пакет удобный,вот только надолго ли такие условия?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 06:03
Пакет удобный,вот только надолго ли такие условия?
никому не верю
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:24
И лаунж и смарттревел привязаны к визе, раньше давали и визу и мастер бесплатно, как сейчас не знаю.
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:50
Re: Райффайзен Банк Аваль
Мастер нужен для входа в лаунжи мастера. Но как показывает практика - за пределами лаунжа свежего воздуха больше.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:51
а сеп сейчас платный?
или еще продлили?
для пакета активный интересует
Додано: Вів 04 лют, 2020 10:12
проверил , комиссию не пишет
зато в ИБ в этом пакете универсальный открытый в отделении дает 9% , но открытый онлайн рисует на 0,5% больше
никому не верю
Додано: Вів 04 лют, 2020 10:31
угу
светится 9, не помню как открывал.
мож переоткрыть онлайн под 9.5?
|