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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 645
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 645
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 06:03

  balance написав:
  renegade написав:Подскажите, пожалуйста, по пакету престиж.

Там нужно выбрать визу или мастер и в зависимости от этого будет или лаунж или смартревел?
Или будут карты обоих брендов?

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
раніше давали дві карти на шару, а зараз здається тільки віза входить у вартість пакету, а за мастеркард треба 800 грн заплатити

Пакет удобный,вот только надолго ли такие условия?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:24

  renegade написав:Подскажите, пожалуйста, по пакету престиж.

Там нужно выбрать визу или мастер и в зависимости от этого будет или лаунж или смартревел?
Или будут карты обоих брендов?

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk


И лаунж и смарттревел привязаны к визе, раньше давали и визу и мастер бесплатно, как сейчас не знаю.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

Мастер нужен для входа в лаунжи мастера. Но как показывает практика - за пределами лаунжа свежего воздуха больше.
maxim2014
 
Повідомлень: 1618
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:51

а сеп сейчас платный?
или еще продлили?
для пакета активный интересует
v57
 
Повідомлень: 2464
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:12

  v57 написав:а сеп сейчас платный?
или еще продлили?
для пакета активный интересует

проверил , комиссию не пишет
зато в ИБ в этом пакете универсальный открытый в отделении дает 9% , но открытый онлайн рисует на 0,5% больше
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:31

угу
светится 9, не помню как открывал.
мож переоткрыть онлайн под 9.5? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:02

Там акция под онлайн-открытие +0.5% на три мес, потом стандартная ставка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:43

  clientage написав:Там акция под онлайн-открытие +0.5% на три мес, потом стандартная ставка

так другие депозиты онлайн недоступны :!:
никому не верю
sens
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