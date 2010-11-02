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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:59
v57 написав:
а сеп сейчас платный?
или еще продлили?
для пакета активный интересует
продлили бесплатно до 31-05-2020
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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