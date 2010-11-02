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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 645
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 645
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:59

  v57 написав:а сеп сейчас платный?
или еще продлили?
для пакета активный интересует


продлили бесплатно до 31-05-2020
VetalUA
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:37

А*ал у своєму репертуарі - СЕП накрився мідним тазіком 7.02 о 14-00, і за 3,5 години криворукі ур** не пофіксили. Боюсь, заплановані платежі так нікуди і не доїдуть сьогодні...
Эвропейський банОк, йопта! :evil:
Nighthawk
 
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