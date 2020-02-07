продлили бесплатно до 31-05-2020
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:59
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:37
А*ал у своєму репертуарі - СЕП накрився мідним тазіком 7.02 о 14-00, і за 3,5 години криворукі ур** не пофіксили. Боюсь, заплановані платежі так нікуди і не доїдуть сьогодні...
Эвропейський банОк, йопта!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:54
Re: Райффайзен Банк Аваль
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|