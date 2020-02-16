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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:59

  v57 написав:а сеп сейчас платный?
или еще продлили?
для пакета активный интересует


продлили бесплатно до 31-05-2020
VetalUA
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:37

А*ал у своєму репертуарі - СЕП накрився мідним тазіком 7.02 о 14-00, і за 3,5 години криворукі ур** не пофіксили. Боюсь, заплановані платежі так нікуди і не доїдуть сьогодні...
Эвропейський банОк, йопта! :evil:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Nighthawk написав:Эвропейський банОк,

Считаю в банковской сфере слово "европейский" - ругательное.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:51

минулий працедавець рекомендував відкрити зарплатну картку саме в Авалі.
додаток зовсім незручний, до того ж змушує змінювати пароль майже кожного тижня (хоча тут може і плюс). порада: не сподівайтесь заблокувати загублену картку через додаток. така опція там наче є, але через два дні банк повідомив, що карта не заблокована. видали ще одну картку (звичайну, без імені), і ще тиждень виготовляли карту на заміну (іменну).
з обслуговуванням плюс-мінус, але потребує багато часу і паперів. відділення на Олімпійській працює до 17ї, що дуууже незручно для типового робочого графіку
korolsv
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:19

korolsv в налаштуваннях можна виставити зміну пароля раз у рік
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:36

Ромасик о, дякую.
зараз не використовую додаток, але картку банку маю - може повернусь знову. головне згадати попередній пароль :)
korolsv
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:18

  korolsv написав:Ромасик о, дякую.
зараз не використовую додаток, але картку банку маю - може повернусь знову. головне згадати попередній пароль :)

Не бачу сенсу туди повертатись.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:39

уже 7

заглянул в застосунок, а универсальный уже 7% светится
v57
 
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