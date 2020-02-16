продлили бесплатно до 31-05-2020
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:59
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:37
А*ал у своєму репертуарі - СЕП накрився мідним тазіком 7.02 о 14-00, і за 3,5 години криворукі ур** не пофіксили. Боюсь, заплановані платежі так нікуди і не доїдуть сьогодні...
Эвропейський банОк, йопта!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:54
Re: Райффайзен Банк Аваль
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:51
минулий працедавець рекомендував відкрити зарплатну картку саме в Авалі.
додаток зовсім незручний, до того ж змушує змінювати пароль майже кожного тижня (хоча тут може і плюс). порада: не сподівайтесь заблокувати загублену картку через додаток. така опція там наче є, але через два дні банк повідомив, що карта не заблокована. видали ще одну картку (звичайну, без імені), і ще тиждень виготовляли карту на заміну (іменну).
з обслуговуванням плюс-мінус, але потребує багато часу і паперів. відділення на Олімпійській працює до 17ї, що дуууже незручно для типового робочого графіку
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:19
korolsv в налаштуваннях можна виставити зміну пароля раз у рік
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:36
Ромасик о, дякую.
зараз не використовую додаток, але картку банку маю - може повернусь знову. головне згадати попередній пароль
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:18
Не бачу сенсу туди повертатись.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:39
уже 7
заглянул в застосунок, а универсальный уже 7% светится
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