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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:49
sens написав:
теперь сравнялся аваль с приватом по бессрооочному
Нет. В Привате уже давно 5%https://privatbank.ua/depozit
- 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
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