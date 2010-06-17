Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:49
sens написав:
теперь сравнялся аваль с приватом по бессрооочному
Нет. В Привате уже давно 5%
https://privatbank.ua/depozit
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:29
пенсионная карточка
никому не верю
sens
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:33
sens написав:
пенсионная карточка
Нет, я про приват-вклад.
Вроде как логично вклады со вкладами сравнивать, а не с карточками
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
Повідомлень: 400
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Подякував: 1384 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:06
ramzes4 написав: sens написав:
пенсионная карточка
Нет, я про приват-вклад.
Вроде как логично вклады со вкладами сравнивать, а не с карточками
логично,но по карте 7%,а по вкладу5% ,это не логично
никому не верю
sens
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:13
sens написав:
логично,но по карте 7%
Де в Валі 7% і Привата 7%?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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