теперь сравнялся аваль с приватом по бессрооочному
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:03
никому не верю
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:49
Нет. В Привате уже давно 5%
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:29
пенсионная карточка
никому не верю
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:33
Нет, я про приват-вклад.
Вроде как логично вклады со вкладами сравнивать, а не с карточками
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:06
логично,но по карте 7%,а по вкладу5% ,это не логично
никому не верю
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:13
Re: Райффайзен Банк Аваль
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Adsense [Bot], ishvara, lubopytnaya, Stringer, Квесторе_поверніться, Фантом і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|