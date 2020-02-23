теперь сравнялся аваль с приватом по бессрооочному
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:03
никому не верю
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:49
Нет. В Привате уже давно 5%
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:29
пенсионная карточка
никому не верю
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:33
Нет, я про приват-вклад.
Вроде как логично вклады со вкладами сравнивать, а не с карточками
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:06
логично,но по карте 7%,а по вкладу5% ,это не логично
никому не верю
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:13
Re: Райффайзен Банк Аваль
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:15
Re: Райффайзен Банк Аваль
...це не банкіри - це кровососи ...переказ зі свого універсального , на свій картковий з 10.45 досі не виконано !..ну як з цими баранами мати діло ?? тут кредити платити а кошти висять " в обробці "....дури з колцентру ще й пробують впихнути "до двух днів"...ну це не банк а шаражка....і ніщо не може зсунути ситуацію до вирішення. Ну нах такі банки -де на клієнта тупо ложать...
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:24
Хм. У меня вот, правда с 14:00, все литаит... и внутрибанк и внешка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:49
clientage ну вот чего их службы ждут ?...видимо конца дня и не проведенная операция отвалится ? ( забракуется ?)...хоть кого бы то заставить заняться вопросом фактически не получается ....
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