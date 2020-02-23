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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:03

  v57 написав:да я ж матчасть редко читаю :)

теперь сравнялся аваль с приватом по бессрооочному :oops:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:49

  sens написав:теперь сравнялся аваль с приватом по бессрооочному :oops:

Нет. В Привате уже давно 5%
https://privatbank.ua/depozit
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:29

  ramzes4 написав:
  sens написав:теперь сравнялся аваль с приватом по бессрооочному :oops:

Нет. В Привате уже давно 5%
https://privatbank.ua/depozit

пенсионная карточка :?:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:33

  sens написав:пенсионная карточка :?:

Нет, я про приват-вклад.
Вроде как логично вклады со вкладами сравнивать, а не с карточками :)
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлень: 414
З нами з: 29.08.13
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:06

  ramzes4 написав:
  sens написав:пенсионная карточка :?:

Нет, я про приват-вклад.
Вроде как логично вклады со вкладами сравнивать, а не с карточками :)
логично,но по карте 7%,а по вкладу5% ,это не логично
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:13

Re: Райффайзен Банк Аваль

  sens написав:логично,но по карте 7%

Де в Валі 7% і Привата 7%?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:15

Re: Райффайзен Банк Аваль

...це не банкіри - це кровососи ...переказ зі свого універсального , на свій картковий з 10.45 досі не виконано !..ну як з цими баранами мати діло ?? тут кредити платити а кошти висять " в обробці "....дури з колцентру ще й пробують впихнути "до двух днів"...ну це не банк а шаражка....і ніщо не може зсунути ситуацію до вирішення. Ну нах такі банки -де на клієнта тупо ложать... :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:24

Хм. У меня вот, правда с 14:00, все литаит... и внутрибанк и внешка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:49

clientage ну вот чего их службы ждут ?...видимо конца дня и не проведенная операция отвалится ? ( забракуется ?)...хоть кого бы то заставить заняться вопросом фактически не получается ....
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