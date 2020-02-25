serzh написав:Господа, на главной странице сайта РБА увидел такой банер: Райффайзен банк Аваль пропонує 8% кешбеку на все! Тільки з 5 по 9 березня. Спеціальна пропозиція діє для кредитних карток "Хочу-картка 2.0" та "100 днів" відкритих у період з 31.01 по 27.02.2020 р. включно на території України, крім АР Крим, Донецької та Луганської обл. Кеш-бек складає 8% від суми покупок, макс. 500 грн та діє з 5.03 по 9.03.2020р.
Кто-нибудь знает подробности? Стоит ли открыть под это дело кредитку и какую из 2-х выбрать? Кешбек по этим картам как начисляется и можно ли им погасить часть задолженности по карте?
В общем, хотелось бы получить фидбэк от пользователей этих кредиток. У меня только зарплатная карта в РБА, так что с кредитными продуктами не знаком.
Открывал ХочуКарту на прошлую акцию, там 200грн., только потому что банк под боком. Долго все, карту именную ждать неделю. КБ начислили.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!