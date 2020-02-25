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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 666667668669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:41

  serzh написав:Господа, на главной странице сайта РБА увидел такой банер:
Райффайзен банк Аваль пропонує 8% кешбеку на все! Тільки з 5 по 9 березня. Спеціальна пропозиція діє для кредитних карток "Хочу-картка 2.0" та "100 днів" відкритих у період з 31.01 по 27.02.2020 р. включно на території України, крім АР Крим, Донецької та Луганської обл. Кеш-бек складає 8% від суми покупок, макс. 500 грн та діє з 5.03 по 9.03.2020р.

Кто-нибудь знает подробности?
Стоит ли открыть под это дело кредитку и какую из 2-х выбрать?
Кешбек по этим картам как начисляется и можно ли им погасить часть задолженности по карте?

В общем, хотелось бы получить фидбэк от пользователей этих кредиток.
У меня только зарплатная карта в РБА, так что с кредитными продуктами не знаком.

Открывал ХочуКарту на прошлую акцию, там 200грн., только потому что банк под боком. Долго все, карту именную ждать неделю. КБ начислили.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:46

  serzh написав:на території України, крім АР Крим, Донецької та Луганської обл


я правильно понимаю, что на территории г. Севастополь акция действует, т.к. он не указан в исключениях?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:19

  IMPRINTER написав:
  serzh написав:на території України, крім АР Крим, Донецької та Луганської обл


я правильно понимаю, что на территории г. Севастополь акция действует, т.к. он не указан в исключениях?

тупанули не только с Севастополем, а и с неокупированной территорией Донецкой и Луганской областей, почему было не указать, что на территории Украины, кроме временно окупированной территории?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:19

  IMPRINTER написав:
  serzh написав:на території України, крім АР Крим, Донецької та Луганської обл


я правильно понимаю, что на территории г. Севастополь акция действует, т.к. он не указан в исключениях?

А що, Аваль уже емітує картки МИР?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:46

  klug написав:А що, Аваль уже емітує картки МИР?


конечно
https://www.raiffeisen.ru/retail/cards/debit/mir/

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