iamdimon написав:Для того чтобы не платить абонплату нужно делать в месяц 10 безналичных опраций или Ваш баланс по карте за предыдущий период должен быть положительным (т.е. вы не пользовались картой вообще)
Эт вы пользуетесь и ТАК работает? И сумма этих операции не играет роли, т.е. мона хоть 10 опер-й по 1 коп сделать? Мне подходит
пользуюсь, и работает - ограничений по сумме нет,правда я не свинорылил, обычные операции на разные суммы, мин - 9 грн единственное обратил внимание, что счетчик операций учитывает только проведенные операции, без учета заблокированных -т.е. лучше это сделать в начале месяца. и судя по тексту тарифов, остаток может быть отрицательный, но средний остаток не может быть выше 150 грн
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 11 бер, 2020 04:09, всього редагувалось 1 раз.
iamdimon написав:На любую сумму, выдержка из тарифов по карте: "Плата стягується щомісячно 6-го числа місяця з урахуванням операцій, проведених у попередньому календарному місяці. Плата не стягується, якщо по рахунку здійснено від десяти і більше операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та/або мережі Інтернет з використанням платіжної картки та/або середньомісячний розмір заборгованості по рахунку за попередній місяць не перевищив 150,00 грн
чот я думаю, шо это среднесуточный Вы пользуетесь этой картой, шо там в ИБ в Условиях пакета написано/посчитано?
ви праві, це я рахував середньо-денний по аналогії з престижом, але тоді тут взагалі виходь, що треба перед першим числом чуть не в 0 гаситись?я не користуюсь, тому і перепитую)
по логике средний по месяцу - это среднеарифметический за каждый день. т.е. если все дни 0, а в один день 4500 - то по идее должно прокатить - надо проверять опытным путем. Погашение перед расчетным днем не поможет)
10 операций покупку на любую сумму (я обычно больше 20 грн не делаю, на 2 и 3 месяц). Самый интересный первый месяц. Не забывать вносить ОМП каждый месяц до 20 числа. Если на счету больше -150 грн по ходу 10 покупок можно не делать, но я не проверял (имеется в виду, что вы кредитным лимитом практически не пользуетесь, и нЕчего с вас брать).