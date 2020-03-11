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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 669670671672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 04:05

  clientage написав:
  iamdimon написав:Для того чтобы не платить абонплату нужно делать в месяц 10 безналичных опраций или Ваш баланс по карте за предыдущий период должен быть положительным (т.е. вы не пользовались картой вообще)

Эт вы пользуетесь и ТАК работает? И сумма этих операции не играет роли, т.е. мона хоть 10 опер-й по 1 коп сделать?
Мне подходит :wink:


пользуюсь, и работает - ограничений по сумме нет,правда я не свинорылил, обычные операции на разные суммы, мин - 9 грн
единственное обратил внимание, что счетчик операций учитывает только проведенные операции, без учета заблокированных -т.е. лучше это сделать в начале месяца.
и судя по тексту тарифов, остаток может быть отрицательный, но средний остаток не может быть выше 150 грн
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 11 бер, 2020 04:09, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 04:07

  clientage написав:
  iamdimon написав:На любую сумму, выдержка из тарифов по карте: "Плата стягується щомісячно 6-го числа місяця з урахуванням операцій, проведених у попередньому календарному місяці. Плата не стягується, якщо по рахунку здійснено від десяти і більше операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та/або мережі Інтернет з використанням платіжної картки та/або середньомісячний розмір заборгованості по рахунку за попередній місяць не перевищив 150,00 грн

Ну я именно из Тарифа дал выдержку (ссылка 8 ) у себя в viewtopic.php?p=4885000#p4885000
см. https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 022985.pdf
...и там нет отех "та/або" ... а есть только "та". Прикольно :wink:
Хто юзает эту Сотку?


я юзаю)
остаток кредита высокий, комисии нет, поскольку выполняется количество операций
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 04:14

  balance написав:
  clientage написав:
  balance написав:4500/30 днів виходить -150 грн

чот я думаю, шо это среднесуточный :)
Вы пользуетесь этой картой, шо там в ИБ в Условиях пакета написано/посчитано?
ви праві, це я рахував середньо-денний по аналогії з престижом, але тоді тут взагалі виходь, що треба перед першим числом чуть не в 0 гаситись?я не користуюсь, тому і перепитую)


по логике средний по месяцу - это среднеарифметический за каждый день. т.е. если все дни 0, а в один день 4500 - то по идее должно прокатить - надо проверять опытным путем. Погашение перед расчетным днем не поможет)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:29

10 операций покупку на любую сумму (я обычно больше 20 грн не делаю, на 2 и 3 месяц). Самый интересный первый месяц.
Не забывать вносить ОМП каждый месяц до 20 числа.
Если на счету больше -150 грн по ходу 10 покупок можно не делать, но я не проверял (имеется в виду, что вы кредитным лимитом практически не пользуетесь, и нЕчего с вас брать).
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:27

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Ромасик написав:Если на счету больше -150 грн

а это скока: -160 или -140, например?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:48

clientage -140
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:13

  clientage написав:
  Ромасик написав:Если на счету больше -150 грн

а это скока: -160 или -140, например?


-140
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:13

Добрый вечер.
Кто пользуется Авалем для онлайн обмена?
Какую карту или счет надо открыть для покупки и бесплатного снятия долларов?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:21

  Andi_30 написав:Добрый вечер.
Кто пользуется Авалем для онлайн обмена?
Какую карту или счет надо открыть для покупки и бесплатного снятия долларов?


Текущий счёт. Снятие в кассе без комиссии.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:29

  Ромасик написав:clientage -140

Дяк.
Ну хоть с математикой тут все впорядке
Но похоже, шо мигрировать с Прозорой на Соточку не выдет :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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