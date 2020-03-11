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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:48
clientage написав: Ромасик написав:clientage
-140
Дяк.
Ну хоть с математикой тут все впорядке
Но похоже, шо мигрировать с Прозорой на Соточку не выдет
лишний месяц кредитования не в счет?
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Shaman
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:32
Shaman смысл есть только в первый месяц затарится, дальше на полочку в ожидании 100 дней и не забывать 10 покупок делать.
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Ромасик
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