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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:48
clientage написав: Ромасик написав:clientage
-140
Дяк.
Ну хоть с математикой тут все впорядке
Но похоже, шо мигрировать с Прозорой на Соточку не выдет
лишний месяц кредитования не в счет?
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Shaman
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:32
Shaman смысл есть только в первый месяц затарится, дальше на полочку в ожидании 100 дней и не забывать 10 покупок делать.
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Ромасик
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:09
Ромасик написав:Shaman
смысл есть только в первый месяц затарится, дальше на полочку в ожидании 100 дней и не забывать 10 покупок делать.
Вот шото подобное я и ожидал, бо новый грейс не откроется пока старый полностью не загасишь.
И тута выбирай: либо через 30дн гасить и открывать новый грейс-100 либо отупаться 10 абыпокупками ежемесячно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:25
clientage написав: Ромасик написав:Shaman
смысл есть только в первый месяц затарится, дальше на полочку в ожидании 100 дней и не забывать 10 покупок делать.
Вот шото подобное я и ожидал, бо новый грейс не откроется пока старый полностью не загасишь.
И тута выбирай: либо через 30дн гасить и открывать новый грейс-100 либо отупаться 10 абыпокупками ежемесячно
а вы возьмите лимит, который будете выбирать 3 мес - а через 3 мес все по кругу - 10 покупок автоматом будут получаться)
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Shaman
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