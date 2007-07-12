Ромасик написав:Shaman смысл есть только в первый месяц затарится, дальше на полочку в ожидании 100 дней и не забывать 10 покупок делать.
Вот шото подобное я и ожидал, бо новый грейс не откроется пока старый полностью не загасишь. И тута выбирай: либо через 30дн гасить и открывать новый грейс-100 либо отупаться 10 абыпокупками ежемесячно
Ромасик написав:Shaman смысл есть только в первый месяц затарится, дальше на полочку в ожидании 100 дней и не забывать 10 покупок делать.
Вот шото подобное я и ожидал, бо новый грейс не откроется пока старый полностью не загасишь. И тута выбирай: либо через 30дн гасить и открывать новый грейс-100 либо отупаться 10 абыпокупками ежемесячно
а вы возьмите лимит, который будете выбирать 3 мес - а через 3 мес все по кругу - 10 покупок автоматом будут получаться)
Моё почтение многоуважаемым аксакалам! Нужна карта в Авале для инет-банкинга и обмена, нечто аналогичное моньке с % на остаток. Использование кредитных средств не интересуют. Может порекомендуете нечто полезное? Спасибо!
swan forever написав:Моё почтение многоуважаемым аксакалам! Нужна карта в Авале для инет-банкинга и обмена, нечто аналогичное моньке с % на остаток. Использование кредитных средств не интересуют. Может порекомендуете нечто полезное? Спасибо!
Открывайте пакет Активный https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 3-2020.pdf (ищите) Условно-бесплатное обслуживание: 10 операций/мес через ПОС, инет, ИБ -- нет абонки Через ИБ мона открыть валютные счета, снятие в кассе - наверное нашару. Уточняйте! Есть бессрочный депо Универсальный, 7%, снятие на карту - нашару, а через кассу будет комис Входящие р2р - нашару. Но (любой) исходящие р2р -- с комисс Но СЭП пока нашару -- типа вечная аХция
swan forever написав:Моё почтение многоуважаемым аксакалам! Нужна карта в Авале для инет-банкинга и обмена, нечто аналогичное моньке с % на остаток. Использование кредитных средств не интересуют. Может порекомендуете нечто полезное? Спасибо!
Открывайте пакет Активный https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 3-2020.pdf (ищите) Условно-бесплатное обслуживание: 10 операций/мес через ПОС, инет, ИБ -- нет абонки Через ИБ мона открыть валютные счета, снятие в кассе - наверное нашару. Уточняйте! Есть бессрочный депо Универсальный, 7%, снятие на карту - нашару, а через кассу будет комис Входящие р2р - нашару. Но (любой) исходящие р2р -- с комисс Но СЭП пока нашару -- типа вечная аХция
То есть 10% на остаток на карте в Авале нема? И нах такой депо 7%, если есть лучше в других банках? Мне карта нужна, просто карта без этих хитродроченных пакетов. На сайте смотрел - фигня одна. Может плохо смотрел, оттого и спрашиваю. Если таки ничего нет, то шо можно делать в этой банке?