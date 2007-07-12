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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 670671672673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:48

  clientage написав:
  Ромасик написав:clientage -140

Дяк.
Ну хоть с математикой тут все впорядке
Но похоже, шо мигрировать с Прозорой на Соточку не выдет :(


лишний месяц кредитования не в счет? :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:32

Shaman смысл есть только в первый месяц затарится, дальше на полочку в ожидании 100 дней и не забывать 10 покупок делать.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:09

  Ромасик написав:Shaman смысл есть только в первый месяц затарится, дальше на полочку в ожидании 100 дней и не забывать 10 покупок делать.

Вот шото подобное я и ожидал, бо новый грейс не откроется пока старый полностью не загасишь.
И тута выбирай: либо через 30дн гасить и открывать новый грейс-100 либо отупаться 10 абыпокупками ежемесячно :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30660
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:25

  clientage написав:
  Ромасик написав:Shaman смысл есть только в первый месяц затарится, дальше на полочку в ожидании 100 дней и не забывать 10 покупок делать.

Вот шото подобное я и ожидал, бо новый грейс не откроется пока старый полностью не загасишь.
И тута выбирай: либо через 30дн гасить и открывать новый грейс-100 либо отупаться 10 абыпокупками ежемесячно :wink:


а вы возьмите лимит, который будете выбирать 3 мес - а через 3 мес все по кругу - 10 покупок автоматом будут получаться)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:24

Моё почтение многоуважаемым аксакалам!
Нужна карта в Авале для инет-банкинга и обмена, нечто аналогичное моньке с % на остаток.
Использование кредитных средств не интересуют.
Может порекомендуете нечто полезное?
Спасибо!
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 720
З нами з: 27.05.15
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:49

пакет Активный

  swan forever написав:Моё почтение многоуважаемым аксакалам!
Нужна карта в Авале для инет-банкинга и обмена, нечто аналогичное моньке с % на остаток.
Использование кредитных средств не интересуют.
Может порекомендуете нечто полезное?
Спасибо!

Открывайте пакет Активный
https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 3-2020.pdf (ищите)
Условно-бесплатное обслуживание: 10 операций/мес через ПОС, инет, ИБ -- нет абонки
Через ИБ мона открыть валютные счета, снятие в кассе - наверное нашару. Уточняйте!
Есть бессрочный депо Универсальный, 7%, снятие на карту - нашару, а через кассу будет комис
Входящие р2р - нашару. Но (любой) исходящие р2р -- с комисс :mrgreen:
Но СЭП пока нашару -- типа вечная аХция :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30660
З нами з: 08.12.07
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2
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:20

  clientage написав:
  swan forever написав:Моё почтение многоуважаемым аксакалам!
Нужна карта в Авале для инет-банкинга и обмена, нечто аналогичное моньке с % на остаток.
Использование кредитных средств не интересуют.
Может порекомендуете нечто полезное?
Спасибо!

Открывайте пакет Активный
https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 3-2020.pdf (ищите)
Условно-бесплатное обслуживание: 10 операций/мес через ПОС, инет, ИБ -- нет абонки
Через ИБ мона открыть валютные счета, снятие в кассе - наверное нашару. Уточняйте!
Есть бессрочный депо Универсальный, 7%, снятие на карту - нашару, а через кассу будет комис
Входящие р2р - нашару. Но (любой) исходящие р2р -- с комисс :mrgreen:
Но СЭП пока нашару -- типа вечная аХция :idea:

То есть 10% на остаток на карте в Авале нема?
И нах такой депо 7%, если есть лучше в других банках?
Мне карта нужна, просто карта без этих хитродроченных пакетов.
На сайте смотрел - фигня одна. Может плохо смотрел, оттого и спрашиваю.
Если таки ничего нет, то шо можно делать в этой банке?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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