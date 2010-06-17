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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 671672673674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:35

  maxim2014 написав:Ну и скатертью в другой банк...
ЗЫ странный ты какой-то :/

Сам ты странный, без базара. И своё мнение засунь себе в аваль.
Для других пассажиров этого бронепоезда - я зашёл и спросил. Если нет подходящего предложения, то значит нет и на том спасибо.

  v57 написав:а че именно 10%?
хотеть, так хотеть!
ну хотя бы 13 безналоговых ойро :)


Почему нет? Или у Вас лично нравственные рамки на размер начисления процентов? Так откажитесь от них вообще и будьте высокодуховным! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:18

А как Валя седня/вчера доллары отдает с текущего?
Хочу сюда свивтануть мошну с Алки и Симы
Или не стоит? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:52

  clientage написав:А как Валя седня/вчера доллары отдает с текущего?
Хочу сюда свивтануть мошну с Алки и Симы
Или не стоит? :wink:
вот меня друзья тоже решили поснимать-это необходимость,паника или желание срубить на курсе
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

  sens написав:желание срубить на курсе

точно, решил пограться 8)
Паника из-за коронавируса, валютные качели на международных рынках, обвал фондовых и сырьевых рынков – всё это дает возможность спекулянтам существенно заработать.
см. viewtopic.php?p=4904391#p4904391
Востаннє редагувалось clientage в Вів 17 бер, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:58

  clientage написав:
  sens написав:желание срубить на курсе

точно, решил пограться

Ну вот и результат-нал валюты не доступен
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:00

  sens написав:
  clientage написав:
  sens написав:желание срубить на курсе

точно, решил пограться

Ну вот и результат-нал валюты не доступен

Устроим настоящий стресс-тест т.н. БСУ, а то у них видите ли самолёты не летают. Ещё за Миху мне не ответили :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 06:18

  clientage написав:
  sens написав:желание срубить на курсе

точно, решил пограться

Ну вот и результат-нал валюты не доступен[/quote]
Устроим настоящий стресс-тест т.н. БСУ, а то у них видите ли самолёты не летают. Ещё за Миху мне не ответили :wink: :wink:[/quote]
Такими темпами ставку НБУ будет рыночно поднимать,или как после майдана,зарефинансирует все свежей бумагой?
никому не верю
sens
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