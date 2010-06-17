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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:35
maxim2014 написав:
Ну и скатертью в другой банк...
ЗЫ странный ты какой-то :/
Сам ты странный, без базара. И своё мнение засунь себе в аваль.
Для других пассажиров этого бронепоезда - я зашёл и спросил. Если нет подходящего предложения, то значит нет и на том спасибо.
v57 написав:
а че именно 10%?
хотеть, так хотеть!
ну хотя бы 13 безналоговых ойро
Почему нет? Или у Вас лично нравственные рамки на размер начисления процентов? Так откажитесь от них вообще и будьте высокодуховным!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:18
А как Валя седня/вчера доллары отдает с текущего?
Хочу сюда свивтануть мошну с Алки и Симы
Или не стоит?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:52
clientage написав:
А как Валя седня/вчера доллары отдает с текущего?
Хочу сюда свивтануть мошну с Алки и Симы
Или не стоит?
вот меня друзья тоже решили поснимать-это необходимость,паника или желание срубить на курсе
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:55
sens написав:
желание срубить на курсе
точно, решил пограться
Паника из-за коронавируса, валютные качели на международных рынках, обвал фондовых и сырьевых рынков – всё это дает возможность спекулянтам существенно заработать.
см. viewtopic.php?p=4904391#p4904391
Востаннє редагувалось clientage
в Вів 17 бер, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:58
clientage написав: sens написав:
желание срубить на курсе
точно, решил пограться
Ну вот и результат-нал валюты не доступен
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:00
sens написав: clientage написав: sens написав:
желание срубить на курсе
точно, решил пограться
Ну вот и результат-нал валюты не доступен
Устроим настоящий стресс-тест т.н. БСУ, а то у них видите ли самолёты не летают. Ещё за Миху мне не ответили
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 бер, 2020 06:18
clientage написав: sens написав:
желание срубить на курсе
точно, решил пограться
Ну вот и результат-нал валюты не доступен[/quote]
Устроим настоящий стресс-тест т.н. БСУ, а то у них видите ли самолёты не летают. Ещё за Миху мне не ответили
[/quote]
Такими темпами ставку НБУ будет рыночно поднимать,или как после майдана,зарефинансирует все свежей бумагой?
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