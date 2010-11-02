Вчера все прокатило.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 бер, 2020 11:40
Re: Райффайзен Банк Аваль
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Додано: Чет 19 бер, 2020 21:24
в отделение анал теперь тока через кал по предварительно записи
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Додано: Чет 19 бер, 2020 21:32
скоко стоіт етот акт нетрадіціонного секаса?
+50грн !
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:56
Re: Райффайзен Банк Аваль
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Суб 21 бер, 2020 22:26
Для Імпрінтера "на шару" - це дорого.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:30
Что сегодня происходит с онлайн-сервисом? То писали что будет доступен с 13-00, теперь - с 14-00.
Если кто-то сталкивался с снятием денюх в другой стране с долларовой карточки банка Аваль, то что делать если в банкомате пишут что украинский банк карточку заблокировал, а оператор предлагает позвонить с своего финансового номера или написать запрос в личном кабинете.
Учитывая стоимость роуминга и разницу во времени первый вариант отпадает ( вотсапами и вайберами аваль не пользуется как и скайпами). то остается второй вариант который пока недоступен.
М.б., есть еще какие-то варианты узнать какого хрена заблокировали карточку?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:37
Re: Райффайзен Банк Аваль
1. Настучать ПерсМену у Вайбер. Они щас все в удаленке сидят
2. В меню апликухи (еще ДО входа) есть возможность отправить через инет запрос в саппорт о проблеме. Укажите там свою слёзную просьбу.... Ваащето это канал именно технического саппорта по апликухе, но мне так один раз помогли
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:42
Извините чайника, но я вашего сленга не понимаю.
Если можно в личку напишите точнее куда и кому писать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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