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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 672673674675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 11:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

  alex77 написав:Это про доллары

Вчера все прокатило.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 21:24

в отделение анал теперь тока через кал по предварительно записи
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 21:32

  IMPRINTER написав:в отделение анал теперь тока через кал по предварительно записи


скоко стоіт етот акт нетрадіціонного секаса? :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:56

Re: Райффайзен Банк Аваль

  greenozon написав:скоко стоіт етот акт нетрадіціонного секаса?

По-любви наверное нашару.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:26

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:скоко стоіт етот акт нетрадіціонного секаса?

По-любви наверное нашару.

Для Імпрінтера "на шару" - це дорого.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:30

Что сегодня происходит с онлайн-сервисом? То писали что будет доступен с 13-00, теперь - с 14-00.
Если кто-то сталкивался с снятием денюх в другой стране с долларовой карточки банка Аваль, то что делать если в банкомате пишут что украинский банк карточку заблокировал, а оператор предлагает позвонить с своего финансового номера или написать запрос в личном кабинете.
Учитывая стоимость роуминга и разницу во времени первый вариант отпадает ( вотсапами и вайберами аваль не пользуется как и скайпами). то остается второй вариант который пока недоступен.
М.б., есть еще какие-то варианты узнать какого хрена заблокировали карточку?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:37

Re: Райффайзен Банк Аваль

  shapo написав:М.б., есть еще какие-то варианты узнать какого хрена заблокировали карточку?

1. Настучать ПерсМену у Вайбер. Они щас все в удаленке сидят
2. В меню апликухи (еще ДО входа) есть возможность отправить через инет запрос в саппорт о проблеме. Укажите там свою слёзную просьбу.... Ваащето это канал именно технического саппорта по апликухе, но мне так один раз помогли :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:42

  clientage написав:
  shapo написав:М.б., есть еще какие-то варианты узнать какого хрена заблокировали карточку?

1. Настучать ПерсМену у Вайбер. Они щас все в удаленке сидят
2. В меню апликухи (еще ДО входа) есть возможность отправить через инет запрос в саппорт о проблеме. Укажите там свою слёзную просьбу.... Ваащето это канал именно технического саппорта по апликухе, но мне так один раз помогли :)


Извините чайника, но я вашего сленга не понимаю.
Если можно в личку напишите точнее куда и кому писать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:49

онлайн Аваля с утра не доступен, а когда и был какой- то интервал доступен, деньги между карточным счетом и сберегательным перевести не возможно. на карантине без доступа к деньгам - самое оно. просятся только непечатные слова
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