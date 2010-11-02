От эуропы он унаследовал только самое поганое.
А так типичный жлобский курятник.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:37
Re: Райффайзен Банк Аваль
От эуропы он унаследовал только самое поганое.
А так типичный жлобский курятник.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:28
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:34
Наличку банки зажимают.
Вот и репетиция "короны" в онлайне
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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