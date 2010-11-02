От эуропы он унаследовал только самое поганое.
А так типичный жлобский курятник.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:37
Re: Райффайзен Банк Аваль
От эуропы он унаследовал только самое поганое.
А так типичный жлобский курятник.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:28
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:34
Наличку банки зажимают.
Вот и репетиция "короны" в онлайне
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:09
Один мой коллега, сам бывший сотрудник Аваля, считает этот банк идеальным для хранения сбережений. Для текущей опердеятельности использует Приват, для хранения сбережений – Аваль и Укрсиб. Говорит, "Лучший банк для хранения собственных средств – это банк, в котором даже владельцу счета не так просто получить свои деньги".
Пару месяцев назад он снимал в Укрсибе $20К на покупку автомобиля, так даже был разочарован, что так быстро и легко удалось их заполучить.
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:32
Julio
Мусьё знает толк в извращениях
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:55
Тогда по логике вашего коллеги, идеальные банки обсуждаются тут Банки Банкрути
В них не то что непросто, в них невозможно получить свои деньги
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:29
Додано: Чет 26 бер, 2020 06:54
Re: Райффайзен Банк Аваль
Снизили Универсальный с 10 % до 7 %...наверное и месяца не прошло ..Терь предлагают открыть новый Универсальный под 9,5 % , старый не закрывая...то ли прикол в том ,чтоб не заметили нового и держали под 7 % ...Или в новом , под 9,5 % , какието скрытые ахтунги ..
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