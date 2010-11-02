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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 674675676677>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:37

Re: Райффайзен Банк Аваль

  anikola13 написав:европейский банк

От эуропы он унаследовал только самое поганое.
А так типичный жлобский курятник.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:28

  shapo написав:а оператор предлагает позвонить с своего финансового.....
Учитывая стоимость роуминга .....


Звонить со Skype на landline находясь при этом на public WiFi
Будет дешевле.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:34

  anikola13 написав:Вот Вам европейский банк, а реалии наши. С вчерашнего дня не работает и-банкинг. То до 13, 14 а т.д не будет работать. Не работает и сейчас. Отделения ограничили и веб чудаки поламали.

Наличку банки зажимают.
Вот и репетиция "короны" в онлайне
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:09

Один мой коллега, сам бывший сотрудник Аваля, считает этот банк идеальным для хранения сбережений. Для текущей опердеятельности использует Приват, для хранения сбережений – Аваль и Укрсиб. Говорит, "Лучший банк для хранения собственных средств – это банк, в котором даже владельцу счета не так просто получить свои деньги".
Пару месяцев назад он снимал в Укрсибе $20К на покупку автомобиля, так даже был разочарован, что так быстро и легко удалось их заполучить. :mrgreen:
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:32

Julio
Мусьё знает толк в извращениях :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:55

  Julio написав:Один мой коллега, сам бывший сотрудник Аваля, считает этот банк идеальным для хранения сбережений. Для текущей опердеятельности использует Приват, для хранения сбережений – Аваль и Укрсиб. Говорит, "Лучший банк для хранения собственных средств – это банк, в котором даже владельцу счета не так просто получить свои деньги".
Пару месяцев назад он снимал в Укрсибе $20К на покупку автомобиля, так даже был разочарован, что так быстро и легко удалось их заполучить. :mrgreen:

Тогда по логике вашего коллеги, идеальные банки обсуждаются тут Банки Банкрути
В них не то что непросто, в них невозможно получить свои деньги :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:29

  Stringer написав:Тогда по логике вашего коллеги, идеальные банки обсуждаются .....


Я б сказал, что приписывать свою логику кому-то другому - это не по фень шую :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 06:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

Снизили Универсальный с 10 % до 7 %...наверное и месяца не прошло ..Терь предлагают открыть новый Универсальный под 9,5 % , старый не закрывая...то ли прикол в том ,чтоб не заметили нового и держали под 7 % ...Или в новом , под 9,5 % , какието скрытые ахтунги ..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:11

  lincoln2 написав:Снизили Универсальный с 10 % до 7 %...наверное и месяца не прошло ..Терь предлагают открыть новый Универсальный под 9,5 % , старый не закрывая...то ли прикол в том ,чтоб не заметили нового и держали под 7 % ...Или в новом , под 9,5 % , какието скрытые ахтунги ..


Спасибо! Хорошая новость!
Но в мобильном приложении не нашел возможности открыть новый депозит Универсальный...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:21

У всех без проблем снимается лимит на снятие наличных?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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