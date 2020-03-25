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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 674675676677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:27

  lincoln2 написав:Снизили Универсальный с 10 % до 7 %...наверное и месяца не прошло ..Терь предлагают открыть новый Универсальный под 9,5 % , старый не закрывая...то ли прикол в том ,чтоб не заметили нового и держали под 7 % ...Или в новом , под 9,5 % , какието скрытые ахтунги ..

Первый ахтунг (по крайней мере, для меня) – при онлайн-оформлении надо отметить чекбокс "Не є зареєстрованим(ною) в якості фізичної особи-підприємця та/або не здійснюю незалежну професійну діяльність". Может, никто и не будет проверять, но что-то я очкую.

P.S. Чекбокс можно оставить не выбранным при оформлении, ахтунг отменяется.
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:20

и где же это онлайн находится?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:28

  justit написав:
  Stringer написав:Тогда по логике вашего коллеги, идеальные банки обсуждаются .....


Я б сказал, что приписывать свою логику кому-то другому - это не по фень шую :D

Не всем интересны ваши фантазии ;-)
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:33

Re: Райффайзен Банк Аваль

Я ФОП, пока в отделении не подшаманили при открытии валютных счетов, предложения не срабатывали, не удавалось воспользоваться
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:44

  lincoln2 написав:Снизили Универсальный с 10 % до 7 %...наверное и месяца не прошло ..Терь предлагают открыть новый Универсальный под 9,5 % , старый не закрывая...то ли прикол в том ,чтоб не заметили нового и держали под 7 % ...Или в новом , под 9,5 % , какието скрытые ахтунги ..

А чото это предложение есть не у всех, так же как и открытие текущего валютного счета онлайн. Хм :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:55

clientage
Возможно причина в том, что у Вас не актуализирована инфо в ПО Банка. У меня так было, обратился в отделение, обновили всю информацию и на следующий день предложения отобразились в приложухе.
iamdimon
 
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