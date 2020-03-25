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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 08:27
lincoln2 написав:
Снизили Универсальный с 10 % до 7 %...наверное и месяца не прошло ..Терь предлагают открыть новый Универсальный под 9,5 % , старый не закрывая...то ли прикол в том ,чтоб не заметили нового и держали под 7 % ...Или в новом , под 9,5 % , какието скрытые ахтунги ..
Первый ахтунг (по крайней мере, для меня) – при онлайн-оформлении надо отметить чекбокс "Не є зареєстрованим(ною) в якості фізичної особи-підприємця та/або не здійснюю незалежну професійну діяльність". Может, никто и не будет проверять, но что-то я очкую.
P.S. Чекбокс можно оставить не выбранным при оформлении, ахтунг отменяется.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:20
и где же это онлайн находится?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:33
Я ФОП, пока в отделении не подшаманили при открытии валютных счетов, предложения не срабатывали, не удавалось воспользоваться
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:44
lincoln2 написав:
Снизили Универсальный с 10 % до 7 %...наверное и месяца не прошло ..Терь предлагают открыть новый Универсальный под 9,5 % , старый не закрывая...то ли прикол в том ,чтоб не заметили нового и держали под 7 % ...Или в новом , под 9,5 % , какието скрытые ахтунги ..
А чото это предложение есть не у всех, так же как и открытие текущего валютного счета онлайн. Хм
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:55
clientage
Возможно причина в том, что у Вас не актуализирована инфо в ПО Банка. У меня так было, обратился в отделение, обновили всю информацию и на следующий день предложения отобразились в приложухе.
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iamdimon
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:02
iamdimon написав:clientage
Возможно причина в том, что у Вас не актуализирована инфо в ПО Банка. У меня так было, обратился в отделение, обновили всю информацию и на следующий день предложения отобразились в приложухе.
Оба Премиум, один и тот же ПерсМен, уже озадачен
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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