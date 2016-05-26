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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:16

  v57 написав:хорошая картинка
но
3й раз спрашиваю
ГДЕ кнопка открыть счет/депозит?

Вы троллите или у вас серьезно не получается? При нажатии на фиолетовую пимпу появляется попап с кнопкой.
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Julio
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Повідомлень: 175
З нами з: 12.10.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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  #<1 ... 675676677678
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