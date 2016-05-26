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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:16
v57 написав:
хорошая картинка
но
3й раз спрашиваю
ГДЕ кнопка открыть счет/депозит?
Вы троллите или у вас серьезно не получается? При нажатии на фиолетовую пимпу появляется попап с кнопкой.
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Julio
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