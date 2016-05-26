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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:16

  v57 написав:хорошая картинка
но
3й раз спрашиваю
ГДЕ кнопка открыть счет/депозит?

Вы троллите или у вас серьезно не получается? При нажатии на фиолетовую пимпу появляется попап с кнопкой.
Зображення
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:31

Re: Райффайзен Банк Аваль

  v57 написав:ГДЕ кнопка открыть счет/депозит?

Ото сиреневая карта и есть кнопка :wink:
Она действительно не отображается тока у тех, кому нуна пройти очередную аХтуализация.
см. viewtopic.php?p=4916630#p4916630
Иногда помагает просто звонок на 0800, а бывает и приглашают в отд-е :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:01

не, не тролю
просто в иб аваля думал нельзя откр.
а оказалось как-то можна :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:14

  v57 написав:не, не тролю
просто в иб аваля думал нельзя откр.
а оказалось как-то можна :)

Открывает с 0,пополняем с другого универсального под 7,5% ,который открывался также с 9,5%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:17

  sens написав:
  v57 написав:не, не тролю
просто в иб аваля думал нельзя откр.
а оказалось как-то можна :)

Открывает с 0,пополняем с другого универсального под 7,5% ,который открывался также с 9,5%
Я вот обнулил тот старый 7%, тепрь вот думаю не дай бог закроют, куды ж старые %% упадут? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:18

  clientage написав:
  sens написав:
  v57 написав:не, не тролю
просто в иб аваля думал нельзя откр.
а оказалось как-то можна :)

Открывает с 0,пополняем с другого универсального под 7,5% ,который открывался также с 9,5%
Я вот обнулил тот старый 7%, тепрь вот думаю не дай бог закроют, куды ж старые %% упадут? :)
100,01 вечный остаток
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:19

  sens написав:
  clientage написав:
  sens написав:Открывает с 0,пополняем с другого универсального под 7,5% ,который открывался также с 9,5%
Я вот обнулил тот старый 7%, тепрь вот думаю не дай бог закроют, куды ж старые %% упадут? :)
100,01 вечный остаток

Я меня под 0 все снялось со старого Уни
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 675676677678
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