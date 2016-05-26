Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:16
v57 написав:
хорошая картинка
но
3й раз спрашиваю
ГДЕ кнопка открыть счет/депозит?
Вы троллите или у вас серьезно не получается? При нажатии на фиолетовую пимпу появляется попап с кнопкой.
Julio
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Додано: Чет 26 бер, 2020 14:31
v57 написав:
ГДЕ кнопка открыть счет/депозит?
Ото сиреневая карта и есть кнопка
Она действительно не отображается тока у тех, кому нуна пройти очередную аХтуализация.
см.
viewtopic.php?p=4916630#p4916630
Иногда помагает просто звонок на 0800, а бывает и приглашают в отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:01
не, не тролю
просто в иб аваля думал нельзя откр.
а оказалось как-то можна
v57
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:14
v57 написав:
не, не тролю
просто в иб аваля думал нельзя откр.
а оказалось как-то можна
Открывает с 0,пополняем с другого универсального под 7,5% ,который открывался также с 9,5%
никому не верю
sens
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:17
sens написав: v57 написав:
не, не тролю
просто в иб аваля думал нельзя откр.
а оказалось как-то можна
Открывает с 0,пополняем с другого универсального под 7,5% ,который открывался также с 9,5%
Я вот обнулил тот старый 7%, тепрь вот думаю не дай бог закроют, куды ж старые %% упадут?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:18
clientage написав: sens написав: v57 написав:
не, не тролю
просто в иб аваля думал нельзя откр.
а оказалось как-то можна
Открывает с 0,пополняем с другого универсального под 7,5% ,который открывался также с 9,5%
Я вот обнулил тот старый 7%, тепрь вот думаю не дай бог закроют, куды ж старые %% упадут?
100,01 вечный остаток
никому не верю
sens
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:19
sens написав: clientage написав: sens написав:
Открывает с 0,пополняем с другого универсального под 7,5% ,который открывался также с 9,5%
Я вот обнулил тот старый 7%, тепрь вот думаю не дай бог закроют, куды ж старые %% упадут?
100,01 вечный остаток
Я меня под 0 все снялось со старого Уни
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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