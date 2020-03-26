Додано: Чет 26 бер, 2020 17:33

Спасибо, только что себе перекинул с 7% депозита на счет, открыл новый депозит под 9,5% и закинул туда со счета деньги. А смысл с этого рукоблудства? Сразу поднять нельзя было? и еще вопрос, а как старый депозит с 0 закрыть, вроде как 30 днем и он сам сдохнет?

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