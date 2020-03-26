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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 676677678679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:21

тлф для актуализация оказалось достаточно!
так шо теперь в 2р больше накосим для коровки :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:33

Re: Райффайзен Банк Аваль

Спасибо, только что себе перекинул с 7% депозита на счет, открыл новый депозит под 9,5% и закинул туда со счета деньги. А смысл с этого рукоблудства? Сразу поднять нельзя было? и еще вопрос, а как старый депозит с 0 закрыть, вроде как 30 днем и он сам сдохнет?
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:38

Re: Райффайзен Банк Аваль

  alex2013a90 написав:а как старый депозит с 0 закрыть

см. viewtopic.php?p=4917185#p4917185
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:25

  alex2013a90 написав: вопрос, а как старый депозит с 0 закрыть, вроде как 30 днем и он сам сдохнет?

Через 90 дней самоликвидируется.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:20

  alex2013a90 написав:Спасибо, только что себе перекинул с 7% депозита на счет, открыл новый депозит под 9,5% и закинул туда со счета деньги.


3 часа после открытия универсального под 9,5% прошло.

В мобильнои приложении отображается два счета универсальных
1-й показано 7% ставка
2-й (сегодня открыл) - 0% :mrgreen:

Я так понимаю 9,5% там появится завтра, или в понедельник?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:24

Re: Райффайзен Банк Аваль

  justit написав:Я так понимаю 9,5% там появится завтра, или в понедельник?

Вчера открыл
Дата виконання 26.03.2020 18:18
Седня уже светится 9.5%
... делайте хоть что-нибудь!
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