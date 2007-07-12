тлф для актуализация оказалось достаточно!
так шо теперь в 2р больше накосим для коровки
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:21
тлф для актуализация оказалось достаточно!
так шо теперь в 2р больше накосим для коровки
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:33
Re: Райффайзен Банк Аваль
Спасибо, только что себе перекинул с 7% депозита на счет, открыл новый депозит под 9,5% и закинул туда со счета деньги. А смысл с этого рукоблудства? Сразу поднять нельзя было? и еще вопрос, а как старый депозит с 0 закрыть, вроде как 30 днем и он сам сдохнет?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:38
Re: Райффайзен Банк Аваль
см. viewtopic.php?p=4917185#p4917185
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:25
Через 90 дней самоликвидируется.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:20
3 часа после открытия универсального под 9,5% прошло.
В мобильнои приложении отображается два счета универсальных
1-й показано 7% ставка
2-й (сегодня открыл) - 0%
Я так понимаю 9,5% там появится завтра, или в понедельник?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:24
Re: Райффайзен Банк Аваль
Вчера открыл
Дата виконання 26.03.2020 18:18
Седня уже светится 9.5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:28
Ну понятно. то есть не сразу отображается %-я ставка.
Смысл конечно не ясен.
Разве что 9,5%... где-то мелко прописано, что льготный период такая ставка, а потом ниже
Ведь все разумные тут же 7%-е позакрывают и перенесут все на 9,5%-е
А банку удвоение количества счетов.
Зачем этот геморрой?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:34
Re: Райффайзен Банк Аваль
Та банку пофиг. Это ж новый депозит, а не тексчет с % на остаток
Он ПУМБа тож так делает по Вильному
В то же время у Глобуса есть карта-депозитка со свободно изменяемым %%
Крутимся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:07
в новом Униерсальном я так понимаю нету 100 грн. неснижаемого?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:15
Угу, в старом тоже уже нет, мона сразу но 0 вынести
... делайте хоть что-нибудь!
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