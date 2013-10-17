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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:24
Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.
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antey718
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:58
https://www.aval.ua/news/pereviryayte-s ... nline-1028
antey718 написав:
Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.
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Kevin
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:04
регулировали, регулировали, и зарегулировали...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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