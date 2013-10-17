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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:24

Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.
antey718
 
Повідомлень: 459
З нами з: 03.08.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:58

  antey718 написав:Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.


https://www.aval.ua/news/pereviryayte-s ... nline-1028
Kevin
 
Повідомлень: 320
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:04

  Kevin написав:
  antey718 написав:Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.


https://www.aval.ua/news/pereviryayte-s ... nline-1028

регулировали, регулировали, и зарегулировали... :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30865
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  #<1 ... 677678679680
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