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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:24
Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.
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antey718
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:58
https://www.aval.ua/news/pereviryayte-s ... nline-1028
antey718 написав:
Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.
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Kevin
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:04
регулировали, регулировали, и зарегулировали...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 бер, 2020 17:53
antey718 написав:
Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.
Срезал при наличии долга или долга не было?
У Вас на карте минус?
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Kevin
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:25
А сколько неснимаемых остатков Аваль разрешает на валютной недепозитной карточке ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:49
shapo написав:
А сколько неснимаемых остатков Аваль разрешает на валютной недепозитной карточке ?
Неснижаемого остатка нет
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iamdimon
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Суб 28 бер, 2020 17:44
cohan
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