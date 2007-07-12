Додано: Суб 28 бер, 2020 21:10

Панове, хто вже перекинув кошти з Універсального на Універсальний+, підкажіть, будь-ласка, чи обов'язково відкривати поточний рахунок для цього дійства, або можна скинути на свою картку (в мене дебетна в пакеті Активний), а з неї вже поповнювати?

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