Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:24
Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.
antey718
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:58
antey718 написав:
Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.
https://www.aval.ua/news/pereviryayte-s ... nline-1028
Kevin
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:04
регулировали, регулировали, и зарегулировали...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 28 бер, 2020 17:53
antey718 написав:
Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.
Срезал при наличии долга или долга не было?
У Вас на карте минус?
Kevin
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:25
А сколько неснимаемых остатков Аваль разрешает на валютной недепозитной карточке ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:49
shapo написав:
А сколько неснимаемых остатков Аваль разрешает на валютной недепозитной карточке ?
Неснижаемого остатка нет
iamdimon
Повідомлень: 88
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:10
Панове, хто вже перекинув кошти з Універсального на Універсальний+, підкажіть, будь-ласка, чи обов'язково відкривати поточний рахунок для цього дійства, або можна скинути на свою картку (в мене дебетна в пакеті Активний), а з неї вже поповнювати?
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asp
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:13
asp написав:
Панове, хто вже перекинув кошти з Універсального на Універсальний+, підкажіть, будь-ласка, чи обов'язково відкривати поточний рахунок для цього дійства, або можна скинути на свою картку (в мене дебетна в пакеті Активний), а з неї вже поповнювати?
Мона скинуть прямо с Уни на Уни+ или сдернуть прямо на Уни+ с Уни
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30870
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2464 раз.
Подякували: 3587 раз.
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2
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:36
iamdimon написав: shapo написав:
А сколько неснимаемых остатков Аваль разрешает на валютной недепозитной карточке ?
Неснижаемого остатка нет
У меня в договоре написано что есть, правда,не пойму сколько это в баксах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Повідомлень: 3140
З нами з: 29.05.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 592 раз.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:41
shapo Возможно договор у Вас давно оформлялся, такого сейчас нет, наберите КЦ банка и уточните по своему счету актуальные условия
iamdimon
Повідомлень: 88
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
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