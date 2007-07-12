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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:24

Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:58

  antey718 написав:Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.


https://www.aval.ua/news/pereviryayte-s ... nline-1028
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:04

  Kevin написав:
  antey718 написав:Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.


https://www.aval.ua/news/pereviryayte-s ... nline-1028

регулировали, регулировали, и зарегулировали... :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:53

  antey718 написав:Ахтунг, аваль срезал кред лимит до 0, и это при том что я их кредиткой крайне редко пользуюсь и обслуживаюсь на премиальном пакете.


Срезал при наличии долга или долга не было?
У Вас на карте минус?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:25

А сколько неснимаемых остатков Аваль разрешает на валютной недепозитной карточке ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:49

  shapo написав:А сколько неснимаемых остатков Аваль разрешает на валютной недепозитной карточке ?

Неснижаемого остатка нет
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:10

Універсальний +

Панове, хто вже перекинув кошти з Універсального на Універсальний+, підкажіть, будь-ласка, чи обов'язково відкривати поточний рахунок для цього дійства, або можна скинути на свою картку (в мене дебетна в пакеті Активний), а з неї вже поповнювати?
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asp
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:13

  asp написав:Панове, хто вже перекинув кошти з Універсального на Універсальний+, підкажіть, будь-ласка, чи обов'язково відкривати поточний рахунок для цього дійства, або можна скинути на свою картку (в мене дебетна в пакеті Активний), а з неї вже поповнювати?

Мона скинуть прямо с Уни на Уни+ или сдернуть прямо на Уни+ с Уни :P
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:36

  iamdimon написав:
  shapo написав:А сколько неснимаемых остатков Аваль разрешает на валютной недепозитной карточке ?

Неснижаемого остатка нет


У меня в договоре написано что есть, правда,не пойму сколько это в баксах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:41

shapo
Возможно договор у Вас давно оформлялся, такого сейчас нет, наберите КЦ банка и уточните по своему счету актуальные условия
iamdimon
 
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