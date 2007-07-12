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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 09:07
asp написав:
Панове, хто вже перекинув кошти з Універсального на Універсальний+, підкажіть, будь-ласка, чи обов'язково відкривати поточний рахунок для цього дійства, або можна скинути на свою картку (в мене дебетна в пакеті Активний), а з неї вже поповнювати?
Перекинув, все ок. На Уні залишився 0.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:27
anikola13 написав: asp написав:
Панове, хто вже перекинув кошти з Універсального на Універсальний+, підкажіть, будь-ласка, чи обов'язково відкривати поточний рахунок для цього дійства, або можна скинути на свою картку (в мене дебетна в пакеті Активний), а з неї вже поповнювати?
Перекинув, все ок. На Уні залишився 0.
можно напрямую с уни старого на уни новый без транзита через карту карту
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