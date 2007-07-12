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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:07

  asp написав:Панове, хто вже перекинув кошти з Універсального на Універсальний+, підкажіть, будь-ласка, чи обов'язково відкривати поточний рахунок для цього дійства, або можна скинути на свою картку (в мене дебетна в пакеті Активний), а з неї вже поповнювати?

Перекинув, все ок. На Уні залишився 0.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:27

  anikola13 написав:
  asp написав:Панове, хто вже перекинув кошти з Універсального на Універсальний+, підкажіть, будь-ласка, чи обов'язково відкривати поточний рахунок для цього дійства, або можна скинути на свою картку (в мене дебетна в пакеті Активний), а з неї вже поповнювати?

Перекинув, все ок. На Уні залишився 0.


можно напрямую с уни старого на уни новый без транзита через карту карту
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  #<1 ... 678679680681
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