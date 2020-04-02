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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 кві, 2020 19:14
Julio ахах, ну Алла это делает за 3 дня обычно и обычно ее нужно пнуть еще на 3 день. Не знаю, как Валя...
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Додано: Сер 01 кві, 2020 19:58
Да, Киевстар, может был и их косяк, но уже все ок, ближе к 13:00 все заработало.
Додано: Сер 01 кві, 2020 20:07
спасибо, что потратили время и разобрались.
я счет открыл 26 марта, в тот же день перечислил деньги.
а обратно - пока шиш.
долго налоговая запрягает, ранее за 2 рабочих справлялись.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 01 кві, 2020 20:48
Re: Райффайзен Банк Аваль
Карта 100 дней . В ИБ в умовах пакету раньше отображалось, сколько транзакций сделано и надо сделать. 10 транзакций - без комиссии, менее 10 - комис 100 грн
Сегодня - дані для відображення відсутні. Глюк приложения или Аваль отменил это условие при текущем карантине?
Спасибо
Додано: Сер 01 кві, 2020 22:07
Yuri_T странно с депозитами. Мне Альянс мгновенно открывал. Налоговую информировали, а не ждали одобрения.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 07:47
Re: Райффайзен Банк Аваль
Вопрос не в зачислении - зачисляй сколько хочешь, забрать - расходная операция - только после регистрации счета в налоговой.
Додано: Чет 02 кві, 2020 09:19
Re: Райффайзен Банк Аваль
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:29
Брати "ФОП-и 7.5% на 9.5%" хтось дочекався своїх грошей з 7.5% рахунку? Відкрив 7.5% ще місяць тому, загнав на пробу кілька копійок, вчора спробував забрати їх на 9.5%, але вони досі висять в обробці.
P.S. В податковій оформлення рахунку як і раніше відбувається день в день (звичайно у них бувають проблеми, але щоб цілий місяць такого ще не було). Мені здається баба Валя вирішила пощипати жадібних ФОП-ів.
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